Ei ole ihan se ja sama, mihin raajasi asettelet seksin aikana. Testaa, tunnetko seksiasennot nimeltä!
Liihotteletko makuuhuoneessa perhosena vai sudenkorentona – tiedätkö itsekään? Alla olevan testin avulla voit ottaa selvää seksiasentojen nimitietämyksestäsi. Montako asentoa oikeasti tunnet nimeltä?
Jos testi ei näy, voit tehdä sen täällä.
Testi on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2023.
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23:00Dokumentaristi Jere Silfsten uppoutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja. Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.