Kommentti: Messias-oratorio, Madonnan Like a Prayer ja Suvivirsi ovat kulttuuriperintöä, josta ei pidä rangaista ketään

Kristinusko, muiden uskontojen lailla, on osa kulttuuria. Se näkyy ja kuuluu musiikissa, kirjallisuudessa, elokuvissa, televisiosarjoissa, kuva- ja rakennustaiteessa. Populaarikulttuurissa ylipäänsä uskonto on usein polttoainetta tekijöille.

Vai pitäisikö radiokanavilla puhki soitettu U2-yhtyeen One-hitti vuodelta 1991 kieltää uskonnollisten viitteiden vuoksi? Puhumattakaan saman yhtyeen vuonna 1987 julkaistusta I Still Haven’t Found What I’m Looking For -hitistä, joka on enemmän gospelia kuin popmusiikkia?