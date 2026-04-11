Tv-juontajana tunnettu Susanna Laine saapui perjantaina 10. huhtikuuta Radiogaalaan. Hän kertoi, että hän pääsi aikoinaan radioon ystävänsä Vappu Pimiän ansiosta.

Hän tuurasi Pimiää hiihtoloman ajan Kiss FM:llä. Viikko vaihtui ensin kesätyöksi ja sitten vakituiseksi työksi.

MTV Uutisten haastattelussa Laineelta kysyttiin, aikooko hän seurata Pimiän jalanjälkiä TTK:n osaltakin.

– Sitä on jonkun verran. En kommentoi tähän mitään. Se on varmasti suuri salaisuus, kuka Vapun saappaissa jatkaa. Viihdyn tosi hyvin Nelosen ohjelmissa. Mutta onhan TTK hieno ohjelma, Laine vastasi.

Laine on tullut tunnetuksi muun muassa ohjelmista Farmi Suomi, Puoli seitsemän, Tähdet, tähdet ja Talent Suomi.

