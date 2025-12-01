Pimiän ura alkoi chat-juontajana ja sitä kautta hän on noussut yhdeksi Suomen suosituimmista juontajaksi. Kun Pimiä aloitti uransa chat-juontajana, ei ollut vielä sosiaalista mediaa.

Huomenta Suomessa pohdittiin, nouseeko vielä tänä päivänä sosiaalisen median aikakaudella superjulkkiksia ja mitä se vaatii. Keskustelemassa oli pitkäaikainen viihdetoimittaja Katja Lintunen .

– Olen aloittanut toimittajana ennen tätä someaikakautta. Silloin tv-ohjelmista nousi julkkiksia, mutta nykypäivänä se ei takaa, jos olet tv-ohjelmassa, sinusta tulee iso tähti, Lintunen sanoo.

Lintunen toteaa, että nykypäivänä on paljon tähdenlentoja eli ollaan hetken aikaa otsikoissa ja sen jälkeen ei. Lintunen korostaa, mikäli haluaa koko kansan julkkikseksi, pitää oman somekanavan lisäksi näkyä myös perinteisessä mediassa ja tuoda omaa persoonaa esiin.