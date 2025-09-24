Lasten Kikid-merkkisessä turvaistuimessa on havaittu vakavia turvallisuuspuutteita.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teettämissä törmäystesteissä on havaittu, että Kikid Premium -lasten turvaistuin 40–150 senttimetriä pitkille lapsille ei anna onnettomuustilanteessa riittävää suojaa lapsen loukkaantumisen ehkäisemiseksi.

Traficom on kieltänyt tuotteen valmistuksen ja myynnin väliaikaisesti ja suosittelee, että istuimen käyttö lopetetaan toistaiseksi. Lopullinen päätös tehdään lisäselvitysten jälkeen.

Katso myös: Turvaistuimen oikeaoppinen käyttö voi pelastaa henkiä

3:04 Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola kertoo, millaiset turvaistuinvirheet koituvat lasten kohtaloksi. Moni lapsi olisi pelastunut onnettomuuksissa, mikäli istuin olisi ollut oikeanlainen ja sitä olisi käytetty asianmukaisesti.