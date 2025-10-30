Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa Kikid-turvaistuimen turvallisuusriskistä.
Traficom tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla IP-Agency Finland Oy:n Kikid-merkkisen turvaistuimen (Premium 40–150cm I-Size 360 Isofix R129) takaisinvedosta.
Traficomin mukaan lapseen voi kohdistua kolarissa rintakehän ja pään alueelle sallittuja arvoja suuremmat kiihtyvyydet, joista aiheutuu lapselle vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
Lisäksi tuote voi hajota kolarissa, jonka johdosta lapsen pään siirtymä eteenpäin on sallittua suurempaa.
– Pään siirtymän johdosta lapsen pää voi iskeytyä edessä olevaan esteeseen aiheuttaen vakavia tai hengenvaarallisia vammoja, sivustolla kerrotaan.