Henri Alén kertoo herttaisella Instagram-videolla Selja-koiralleen, että tästä on tulossa isosisko.

Huippukokki ja MasterChef Suomi -ohjelman tuomari Henri Alén jakoi Instagram-tililleen videon, jolla hän paljastaa iloisen uutisen. Videolla huippukokki juttelee koiralleen Seljalle.

– Kuule, Sepustin, anna tassu, nimittäin nyt on uutisia, Alén sanoo kyykistyessään Selja-koiran eteen.

– Ei, me emme ala tekemään Seljan kanssa podcastia, emmekä ala myöskään myymään mitään kuukausijäsenyyttä kuntoklubille, vaan sinulle tulee pikkusisko ensiviikolla, hän kertoo Seljalle.

Alén sanoo videolla ottavansa vastaan nimiehdotuksia perheen uudelle tulokkaalle.

