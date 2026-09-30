Nico Lingman kertoo saaneensa neljä-viisikymppisiltä naisilta viestejä, joiden sisältö ei keskity miehen tanssitaitoihin.

Somevaikuttaja ja podcast-juontaja Nico Lingman puhuu Podimon Tabucästin tuoreessa jaksossa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan osallistumisestaan.

Lingman kertoo, että hänen TTK-esitykset ovat herättäneet naisten huomion eikä syy ole ollut hänen tanssissaan.

– Neli-viisikymppiset naiset laittoivat Instagramissa, että enpä oikein katsonut sitä tanssia ollenkaan, kun noita pakaroitasi vain katselin. Olen kuitenkin kiitollinen heille ja kaikille, jotka ovat äänestäneet meitä, Lingman kertoo.

Katri Riihilahti ja Nico LingmanMTV / Katja Tamminen

Hän kertoo jaksossa myös, että hän romahti ennen ensimmäistä tanssiesitystään TTK:ssa.

– Minä sanoin Katrille, että minun itseluottamus on ihan täysin nollassa. Minusta tuntui, ettei tämä tule menemään maaliin asti. Sitten kuitenkin sunnuntaina saattiin vedettyä sellainen yllättävän ehjä kokonaisuus.

Tämän viikon sunnuntaina Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä rakkaustarinat heräävät eloon. Tähtiparit heittäytyvät tansseillaan rakkauden moniin sävyihin onnesta kaipuuseen ja intohimoon. Jokainen pari tuo parketille oman tulkintansa siitä, miltä rakkaus tuntuu, näyttää ja kuulostaa.