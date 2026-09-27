Tanssii Tähtien Kanssa -juontaja Veronica Verhon sunnnuntait ovat tiiviitä päiviä.

Sunnuntaina 27. syyskuuta Huomenta Suomi jututti illan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetykseen valmistautuvan juontaja Veronica Verhon.

Studiosta soitettiin Verholle, joka oli käyttänyt aamupäiväänsä muun muassa ulkoillen sekä illan repliikkejään opetellen. Tänä iltana edessä on Verhon neljäs suora TTK-lähetys sen juontajana.

– Sanoisin, että aina periaatteessa aloitetaan puhtaalta pöydältä. Tietysti, kun on uudet teemat ja uudet tanssit, ja sitten tietysti pareja vähenee valitettavasti koko ajan, niin aina on uusia asioita, mitä kertoa katsojille.

– Mutta tottakai sitä enemmän se helpottaa, mitä enemmän suoria lähetyksiä on alla.

Yllä olevalla videolla Veronica Verho kertoo valmistautumisestaan iltaan sekä mitä mieltä hän on ollut tanssijoiden tasosta tähän mennessä.