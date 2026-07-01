Ultrajuoksija Verneri Teppo voitti Backyard Ultra -ultrajuoksukilpailun jo kolmatta kertaa Nuuksiossa.

Ultrajuoksija Verneri Teppo juoksi viime viikonloppuna 250 kilometriä 38 tunnissa Nuuksion kansallispuistossa Backyard Ultra -ultrajuoksukilpailussa.

Ideana on, että aina tasatunnein kilpailijat juoksevat 6,7 kilometriä, ja loppuajan kustakin tunnista voi levätä tai ravita itseään syömällä ja juomalla.

Kun toiseksi tullut juoksija lopettaa kilpailun, voittaja saa juosta enää yhden kierroksen sen jälkeen.

Teppo on voittanut kyseisen kisan jo kolme kertaa.

– Juoksut ovat kaikki aina vähän erilaisia. Saa haastaa itseään tosissaan, kun mennään pitkään tuolla, Teppo kertoo Huomenta Suomessa.

Ultrajuoksujen rasitus keholle on todella kova. Suoritusten aikana syödään, juodaan ja jopa nukutaan.

Teppo ehti levätä hyvin kierrosten välissä.

– Tein suhteellisen reippaita kierroksia. Juoksin yhden kierroksen aina noin 40 minuutissa, Teppo kertoo.

Kisan aikana mukaan voi tulla monia muuttujia, joten juokseminen on paljolti sopeutumista ja tilanteisiin reagoimista.

– Säätilat merkitsevät todella paljon ja päivän kunto. Välillä voi tulla tylsää, kun tuijottaa samoja maisemia, mutta siihen täytyy vain asennoitua, Teppo sanoo.