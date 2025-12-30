Uuteen Lupa- ja valvontavirastoon kootaan tehtäviä ja henkilökuntaa nykyisistä aluehallintovirastoista, ely-keskuksista ja Valvirasta.

Lupia ja valvonta-asioita useilta eri elämänalueilta käsittelevä uusi jättivirasto aloittaa vuodenvaihteessa. Lähes 2 000 virkamiehen Lupa- ja hallintovirastosta tulee yksi valtionhallinnon suurimmista.



Uuteen virastoon kootaan tehtäviä ja henkilökuntaa nykyisistä aluehallintovirastoista, ely-keskuksista ja Valvirasta. Nämä kaikki virastot lakkaavat siis olemasta vuodenvaihteessa. Ely-keskusten tehtäviä siirtyy myös uusiin elinvoimakeskuksiin.



– Asiakkaille muutos näkyy konkreettisesti lähinnä toimivaltaisen viranomaisen nimen ja yhteystietojen muuttumisena, kerrottiin muun muassa aluehallintoviraston tiedotteessa joulukuussa.



Uudistus aiheuttaa kuitenkin katkoja ja häiriöitä asiointipalveluihin vuodenvaihteessa. Muutoksesta voi aiheutua häiriöitä myös muuhun toimintaan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2026.

Keskeneräiset asiat siirtyvät automaattisesti

Historiaan siirtyvissä virastoissa jää kesken yli 100 000 vireillä olevaa asiaa. Ne ja asiakirjat siirtyvät vuodenvaihteessa automaattisesti Lupa- ja valvontavirastoon, eikä muutos edellytä asiakkailta toimenpiteitä.



– Useissa tapauksissa käsittelyä jatkaa sama henkilö, sanoi valtiovarainministeriön hankejohtaja Mikko Saarinen mediatilaisuudessa joulukuussa.



Uuden viraston puhelinpalvelu asiakkaille on tarkoitus avata 5. tammikuuta. Verkkosivut julkaistaan heti vuoden alussa.



Viraston tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin, ympäristön, työsuojelun, pelastustoimen ja varautumisen sekä eräiden muiden toimialojen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Sen perustamisen tavoitteena on sujuvoittaa palvelua ja varmistaa yhdenmukaiset lupa- ja valvontakäytännöt eri puolilla Suomea.



Lupa- ja valvontavirastolla on 18 toimipaikkaa ympäri Suomen. Viraston päätoimipaikka on Tampereella.