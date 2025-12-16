Valtorin Tero Latvakangas kiisti syytteen ja katsoi syyllistyneensä korkeintaan tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tiistaina Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin entisen toimitusjohtajan Tero Latvakankaan sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeuden mukaan Latvakangas osallistui esteellisenä läheisensä harkinnanvaraista työvapaata koskeneen asian käsittelyyn.

Latvakangas sopi Valtorissa työskennelleen läheisensä kanssa, että tämä jää puolen vuoden työvapaalle elokuusta 2021 alkaen. Oikeuden mukaan läheinen ilmoitti asiasta esihenkilölleen, joka hyväksyi työvapaan.

Työvapaan myöntäminen oli Valtorissa yleinen käytäntö, joten oikeus katsoi näytetyksi, että se olisi myönnetty ilman Latvakankaan osallisuuttakin. Käräjäoikeus piti myös uskottavana, että Latvakangas ei pyrkinyt saamaan menettelyllään minkäänlaista etua eikä sellaista hänelle tai läheiselle koitunutkaan.

Lue myös: Valtorin toimitusjohtaja eroaa esteellisyysepäilyn vuoksi

– Sillä seikalla, olisiko työvapaa joka tapauksessa (läheiselle) myönnetty tai onko Latvakankaan menettely vaikuttanut tosiasiallisesti (esihenkilön) päätökseen, ei ole Latvakankaan esteellisyyden arvioinnin kannalta merkitystä. Latvakangas on ollut esteellinen asian käsittelyyn ja siten rikkonut virkavelvollisuutensa, tuomiossa todettiin.