Ennusteiden mukaan maapallon keskilämpötila pysyy ennätyskorkealla.
Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien viiden vuoden aikana, varoittaa YK.
Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti.
Lisäksi on 75 prosentin todennäköisyys, että tulevien viiden vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.