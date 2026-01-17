Suomen miesten jääpallomaajoukkue eteni odotetulla tavalla Porin MM-kotikisojen loppuotteluun kaadettuaan välierässä Yhdysvallat 10–1.

Yhdysvallat pääsi juhlimaan avausjaksolla maalia, mutta tauolle siirryttiin joka tapauksessa Suomen selvässä 5–1-johdossa. Toisella puoliskolla isäntäjoukkue kaunisteli lukemia Porin tekojääradalle saapuneen yleisön mieliksi.

Ottelua oli seuraamassa lauantai-iltana 2 712 silmäparia.

Suomi kohtaa sunnuntaina MM-loppuottelussa lajin kestomenestyjän ja kaksien viime kisojen mestarin Ruotsin. Suomen ainoa maailmanmestaruus on vuodelta 2004.

Ruotsi voitti omassa välierässään Norjan 8–2.

Suomen naiset pelaavat sunnuntaina MM-pronssista Yhdysvaltoja vastaan. Kaikki neljä otteluaan hävinnyt Suomi ei ole tehnyt vielä turnauksessa maalia, ja lauantain välieräottelu tarjosi kotijoukkueelle kylmää kyytiä.

Ruotsi eteni naisten MM-loppuotteluun 9–0-voitolla ja kohtaa finaalissa Norjan.

Miesten MM-loppuottelu alkaa Porissa kello 17.30 ja naisten MM-pronssipeli aamukahdeksalta.