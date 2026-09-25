Tullin virkamies meni töihin huumelääkkeissä. Lopulta virka-auto jämähti paikallisen ruokamarketin pihaan, josta työkaveri löysi miehen sekavana.

Tapaus sattui viime maaliskuussa Tampereella.

Tullimies kertoi käyttäneensä hänelle reseptillä määrättyä Diatsepaamia saadakseen levätä. Jälkeenpäin hän katui sitä, että oli lähtenyt kyseisenä aamuna töihin.

Mies ei kertomansa mukaan tiennyt, että hänen reseptinsä oli vanhentunut useita kuukausia aiemmin edellisenä syksynä.

Hän lähti käymään Tullin autolla läheisessä automarketissa. Marketin parkkipaikalla hän ei saanut enää käynnistettyä virka-autoa.

Miehen mukaan auton kanssa oli muillakin ollut ongelmia, ja parkkipaikalla kolme siviilihenkilöä oli katsonut hänen apunaan auton sulakkeita.

Alainen luonnehti sekavaksi

Miehen alainen kertoi, että esimies oli jo aamulla ollut poissaolevan oloinen. Pian mies oli lähtenyt virka-autolla jonnekin.

Iltapäivällä mies soitti alaiselleen ja pyysi tätä tuomaan auton vara-avaimen.

Alaisen mentyä paikalle esimies pääsi kyllä autoon sisälle, muttei osannut käynnistää autoa. Mies painoi vääriä polkimia.

Alaisen mukaan esimies huojui ja hänen kätensä tärisivät ja hän oli hermostunut. Mies pyöri ympyrää auton ympärillä ja hänen silmänsä olivat lasittuneet ja puheet sekavia.

Paikalle tuli muitakin Tullin virkamiehiä, joista yksi käynnisti auton.

Alainen soitti työpaikalle, josta paikalle hälytettiin poliisi esimiehen ajokunnon tarkistamista varten.