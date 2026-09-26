Päihdelääkärin mukaan "peukun" tilalle on tulossa uusia huumausaineita. Poliisikin kertoo tilanteen rauhoittuneen.

Alfa-PVP eli myös peukkuna tunnettu huumausaine on kovaa vauhtia vähentymässä Suomen katukuvasta, Mehiläisen päihdepalveluiden johtaja ja ylilääkäri Kaarlo Simojoki kertoo.

Simojoen mukaan kyse on luontaisesta kehityksestä.

– Tällaisia trendejä on nähty ennenkin. Markkinoille ilmestyy uusi aine, joka lyö itsensä läpi. Sitten siitä alkaa tulla haittoja ja käyttäjät alkavat itsekin puhumaan siitä huonona aineena tai miten siihen voi kuolla. Käyttäjätkin pyrkivät välttämään haittoja. Sitten tulee uusi aine, Simojoki sanoo.

Myös päihteidenkäyttäjät ovat nykyään verkostoituneita, joten tieto leviää paremmin, Simojoki sanoo.

– Sitten käyttäjäporukat alkavat varovaisiksi ja etsimään uusia aineita tilalle.

Simojoen mukaan tällä hetkellä riskinä ovat huumemarkkinoille tulevat synteettiset bentsodiatsepiinit ja opioidit. Lääkkeinä bentsodiatsepiinejä ovat niin kutsutut rauhoittavat lääkkeet ja opioideja taas käytetään lähtökohtaisesti kivunlievitykseen.

– Bentsot ovat pitkään olleet laskusuunnassa, kun nopeat stimulantit ovat olleet tämän ajan juttu. Mutta ken tietää, nyt mennään ehkä toiseen suuntaan, kun bentsot ja opioidit saavat isompaa alaa käyttökentässä.

Simojoen mukaan gamma ja lakka ovat hyvä esimerkki vastaavasta trendistä. Ne tulivat "tosi isosti" ja ryminällä Suomeen 2000-luvun alkupuolella.

– Meillä oli isoja oikeudenkäyntejä ja niistä aiheutui paljon ensihoidon tehtäviä. Sitten se lähti siitä häviämään.

– Ja tietenkin meillä oli aikanaan alfa-PV:n edeltäjä MDPV. Se räjäytti aikanaan potin ja oli halpaa ennen kuin lähes hävisi katukuvasta.

MDPV:stä puhuttiin Suomessa paljon etenkin vuosina 2008–2013. Se tunnettuun muun muassa "aakkosina" tai "aakkoshuumeena". Jotkut mediat kirjoittivat myös "seksihuumeesta".

Näillekin aineille, kuten myös alfa-PVP:lle, jäi kaikesta huolimatta jonkinlainen käyttäjäkunta. Tästä syystä Simojoki ei usko, että alfa-PVP katoaisi Suomesta koskaan täysin.

– Huumebisnes on lopulta markkinataloutta. Täällä Suomessa tarjonta määrittää kysynnän, koska tämä on niin pieni markkina-alue. Tänne ei kannata kaikkea. Toisaalta täällä joissakin aineissa katteet voivat olla paremmat kuin isommilla markkinoilla.

Poliisi ja Tullikin ovat toki tehneet osansa. Esimerkiksi maaliskuussa Tulli kertoi paljastaneensa törkeän huumausainerikoksen, jossa maastokätköihin piilotettiin alfa-PVP:tä ja mefedronia. Se löysi Sipoonkorven kansallispuiston maastosta kymmenen kätköä, joista löytyi yhteensä noin 60 kiloa alfa-PVP:tä.

Osa Tullin keväällä takavarikoimasta alfa-PVP:stä.Tulli

Takavarikoitu määrä olisi vastannut noin 2,4 miljoonaa käyttöannosta ja voinut olla arvoltaan jopa 12 miljoonaa euroa.

Takavarikko oli huomattavan suuri, sillä vuonna 2025 tulli takavarikoi yhteensä vain reilun kuudesosan siitä, noin 10,6 kiloa ja aiempina vuosina alle puoli kiloa.

Rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta sanoo, että poliisin näkökulma asiaan vielä toistaiseksi erilainen. Hän ei sanoisi, että alfa-PVP on häviämässä, mutta tilanne on rauhoittunut ja tasaantunut siitä, mitä se oli viime vuonna.

– Häiriökäyttäytyminen on kyllä rauhoittunut. En tiedä ovatko ihmiset tottuneet siihen. Kaikki epänormaalikin muuttuu ajan kanssa normaaliksi. Käyttäjäkunta koostuu ehkä pitkälti samoista ihmisistä kuin aiemmin, eli uusia käyttäjiä ei välttämättä ole tullut niin paljoa. Mutta kyllä sitä vielä liikkeellä on, Sainio sanoo.

Sainion mukaan poliisi takavarikoi alfa-PVP:tä yhä säännöllisesti.

– Tuommoisia määriä kuin ei ole tullut, mutta jos tuollainen määrä takavarikoidaan tänä vuonna, niin se kertoo siitä, ettei se aine hävinnyt ole.

Siitä Sainio on samaa mieltä, että uudet synteettiset huumausaineet tekevät tuloaan.

– Synteettisiä huumausaineita tulee kyllä tasaisin väliajoin vastaan. Se menee ehkä enemmänkin synteettisten opioidien puolelle, mutta bentsoistakin on tullut vihjeitä.