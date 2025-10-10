Sosiaalisessa mediassa suosittu ja ihastusta herättänyt somekoira Seppo on kuollut 15-vuotiaana.

Asiasta kirjoittaa Shetlanninlammaskoiran omistaja Petteri Poukka Sepon Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä.

Poukka kertoo Sepon kunnon heikentyneen torstain vastaisena yönä.

– Rakastettu 15-vuotias pikkupapparainen lähti tänään torstaiaamuna koirien taivaaseen. Sepon kunto heikkeni viime yön aikana, ja aamutuimaan sydän lopetti hiljalleen toimintansa, Poukka kirjoittaa.

Jos alla oleva julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Poukan mukaan Seppo eli onnellisen ja täyden elämän ja koko perhe ehti hyvästellä tämän.

– Seppo sai kuulla vielä kerran, kuinka paljon häntä rakastetaan ja kuinka hyvä poika hän on. Ikävä on valtava.

Julkaisussa sanotaan Sepon kärsineen parin viime vuoden aikana terveyshuolista, jotka saatiin kuitenkin hoidettua lääkkeillä.

Poukka kertoo Sepin napostelleen ja kerjänneen vielä keskiviikkoiltana tyytyväisenä juustoa.

– Nyt koti tuntuu hiljaiselta, kun ei kuulu enää tassunääniä lattialla.

Vuosien saatossa Seposta tuli Poukan mukaan rakas "etäkoira" valtavalle määrälle ihmisiä.

– Olen usein äimistellyt, kuinka Seppo tunnistettiin jatkuvasti koiralenkeillä. Eri kaupungeissa sekä aivan kaikenlaisissa yhteyksissä ja piireissä – vapaa-ajalla ja työelämässä.