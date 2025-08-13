Kyllä, tämä kuva on aito: Utelias Minttu sai päänsä kiipeliin

Internetissä törmää nykyään ties minkälaisiin kuvanmuokkauksiin. Mutta tämä kuva on aito.
Mirella Vihermän Minttu-kissa antaa elävän esimerkin siitä, että keittiön alakaapit on eristettävä huolella, ettei utelias mieli vie väärään paikkaan. Kuopion keskustassa asuva Sinervä huomasi iltakymmenen jälkeen, että hänen 12-viikkoinen kissanpentunsa oli työntynyt keittiön kaapin alle ja löytänyt sieltä pienen reiän.
– Pentu päätti työntää päänsä sieltä eikä saanut enää sitä pois, Sinervä kertoo viestipalvelu Threadsissa.
Minttu pääsi pinteestään vasta pelastuslaitoksen purettua kaapin.Mirella Vihermä
Hän kertoo MTV Uutisille soittaneensa pelastuslaitokselle, jotka saapuivat apuun noin puoli tuntia kaappiin juuttumisen jälkeen. Pelastuslaitoksella oli vahvistettu tehtävä Tulliportinkadulle kello 22.30 tiistaina.
Pelastajille kesti purkaa kaappia noin kolme varttia, kunnes Minttu saatiin ehjänä pinteestä.
Minttu kerkesi olla yli tunnin kiipelissä, Vihermä sanoo, ja kiittää vielä Kuopion pelastuslaitoksen miehiä avusta.
– Mitähän kaikkea tämä pentu vielä keksii, Vihermä miettii.
Sen mitä kissoista tiedän, Mintun seikkailut jatkuvat varmasti.
Korjattu Vihermän sukunimeä kello 14.10.