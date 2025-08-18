Alma Hätösen koira kuoli kotona: "Oli selvää, että Shantin oli aika mennä"

Radiojuontaja Alma Hätönen suree Shanti-koiraansa, joka kuoli maanantaina rauhallisesti kotona.
– Se oli lupaus, jonka olimme antaneet ja olemme syvästi kiitollisia siitä, että se pystyttiin pitämään. Meillä on molemmilla sydän miljoonina palasina, mutta silti päällimmäisenä on pohjaton kiitollisuus tästä ystävyydestä ja yhteisistä seikkailuista, joita saimme kokea näiden lähes 15 vuoden aikana, Hätönen kirjoitti videon yhteyteen.
Hän kertoi julkaisussaan, että Shantilta oli löytynyt eläinlääkärissä pitkälle edennyt syöpä.
– Oli selvää, että Shantin oli aika mennä Soimulan luo sateenkaarisilloille. Me tulemme ikuisesti rakastamaan sinua Shanti. Olit paras poika kaikista, Hätönen päätti koskettavan kirjotuksensa.
Shanti oli syntynyt 1. tammikuuta 2011.