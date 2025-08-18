Alma Hätösen koira kuoli kotona: "Oli selvää, että Shantin oli aika mennä"

0503 Alma Hätönen HuSu
Alma Hätönen joutui luopumaan maanantaina rakkaasta Shanti-koirastaan.
Julkaistu 18.08.2025 15:30

Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Radiojuontaja Alma Hätönen suree Shanti-koiraansa, joka kuoli maanantaina rauhallisesti kotona. 

Radiojuontaja Alma Hätönen kertoi Instagramissa surullisia uutisia 18. elokuuta, sillä hänen Shanti-koiransa kuoli maanantaina rauhallisesti kotona. 

– Se oli lupaus, jonka olimme antaneet ja olemme syvästi kiitollisia siitä, että se pystyttiin pitämään. Meillä on molemmilla sydän miljoonina palasina, mutta silti päällimmäisenä on pohjaton kiitollisuus tästä ystävyydestä ja yhteisistä seikkailuista, joita saimme kokea näiden lähes 15 vuoden aikana, Hätönen kirjoitti videon yhteyteen. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hän kertoi julkaisussaan, että Shantilta oli löytynyt eläinlääkärissä pitkälle edennyt syöpä. 

– Oli selvää, että Shantin oli aika mennä Soimulan luo sateenkaarisilloille. Me tulemme ikuisesti rakastamaan sinua Shanti. Olit paras poika kaikista, Hätönen päätti koskettavan kirjotuksensa. 

Shanti oli syntynyt 1. tammikuuta 2011.

Hätönen on naimisissa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa.

Lisää aiheesta:

Jukka Hildén julkaisi lohduttuman postauksen: "Sydämeni murtui, kun menetin sinut"Miisa Grekov kertoo suuresta surustaan: "Tuntuu, etten saa happea"Jenni Vartiaisen Paavo-koira on kuollut: "Ikävä on kova"Rita ja Aki Mannisen suuri suru suhteen 10-vuotispäivänä: "Rakas Putin lähti täältä ikuisuuteen"Näyttelijä Christoffer Strandberg suree lemmikkinsä kuolemaa: "Olin läsnä, kun Valma veti viimeisen hengähdyksensä"Alma Hätönen joutui sanomaan hyvästit rakkaalle koiralleen: "Viime päivät ovat olleet elämäni vaikeimpia"
Alma HätönenSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Alma Hätönen