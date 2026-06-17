Pieni villakoira Milli eli 17-vuotiaaksi.
Vuoden alussa julkaistussa Asian ytimessä.doc: Hyvästi ystäväni -dokumentissa käsiteltiin lemmikin eutanasiaa. Oululainen Pia Häkkinen valmistautui silloin 16-vuotiaan Milli-koiran luopumiseen.
Nyt Häkkisen koti on tyhjä, kun 17 vuotta täyttänyt Milli-koira menehtyi kesäkuun alussa.
Millin eutanasiapäätös vahvistui kevään edetessä, kun koiran vointi alkoi heiketä. Häkkinen halusi myös eläinlääkärin arvion, jonka mukaan eutanasia oli ajankohtainen lähiaikoina.
– Eläinlääkärikäynnin jälkeen ajattelin, että ei se Millin elämänlaatua paranna, jos aika menee yli viikon päähän, Häkkinen kertoo ja aikaisti varaamaansa aikaa muutamalla päivällä, Häkkinen kertoo MTV Uutisille.
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Milli oli Häkkisen oma kasvatti.
– Totuttelua ja kaipuuta on ja ikävää, kun ei tavallaan haluaisi luopua kenestäkään. Mutta kun elämä on tämmöistä, Häkkinen lisää.