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Hyvästi ystäväni -dokumentin Milli-koira on kuollut | MTV Uutiset



Dokumentista tuttu Milli-koira on kuollut Pia Häkkinen valmistautui Milli-koirasta luopumiseen Asian ytimessä.doc Hyvästi ystäväni -dokumentissa. Julkaistu 53 minuuttia sitten Pauliina Ainasoja Pieni villakoira Milli eli 17-vuotiaaksi. Vuoden alussa julkaistussa Asian ytimessä.doc: Hyvästi ystäväni -dokumentissa käsiteltiin lemmikin eutanasiaa. Oululainen Pia Häkkinen valmistautui silloin 16-vuotiaan Milli-koiran luopumiseen. Nyt Häkkisen koti on tyhjä, kun 17 vuotta täyttänyt Milli-koira menehtyi kesäkuun alussa. Millin eutanasiapäätös vahvistui kevään edetessä, kun koiran vointi alkoi heiketä. Häkkinen halusi myös eläinlääkärin arvion, jonka mukaan eutanasia oli ajankohtainen lähiaikoina. – Eläinlääkärikäynnin jälkeen ajattelin, että ei se Millin elämänlaatua paranna, jos aika menee yli viikon päähän, Häkkinen kertoo ja aikaisti varaamaansa aikaa muutamalla päivällä, Häkkinen kertoo MTV Uutisille. Lue myös: "Syyllisyys löytää aina tiensä" – eläindoula kertoo, miksi lemmikin lopettaminen ei koskaan tunnu helpolta Milli oli Häkkisen oma kasvatti. – Totuttelua ja kaipuuta on ja ikävää, kun ei tavallaan haluaisi luopua kenestäkään. Mutta kun elämä on tämmöistä, Häkkinen lisää.

Sivupöydällä palaa Millin muistokynttilä, jonka vieressä Millin lelu ja stetoskoopit. Valkoisessa uurnaan lisätään Millin tuhkat sekä figuuri Nana-figuurin viereen.

Lähtö oli kaunis ja rauhallinen

Dokumentissa Häkkinen kertoi myös aiemman koiransa Nanan poismenosta. Tuolloin hän kertoi, että haluaa tehdä Millin eutanasian samalla tavalla.

Ja niin hän tekikin; ensin käveltiin tuttu lenkki, jonka jälkeen hän vei itse Millin lemmikkituhkaamoon. Lisäksi Häkkinen kävi vielä tervehtimässä naapureitaan Millin kanssa ennen eläinlääkäriin lähtöä.

Eläinlääkärin vastaanotolla Häkkinen kuunteli stetoskoopilla Millin sydänäänten hiipumisen.

– Eutanasia oli kaunis ja lämmin hetki, vaikka ihminen ei haluaisi luopua. Eläinlääkäri kuunteli sydänäänet ja huomasi, että ne alkaa pikkuhiljaa hiipumaan.

Asian ytimessä.doc: Hyvästi, ystäväni Pia Häkkisen 16-vuotiaan Milli-koiran elämä on tulossa päätökseen. Eläindoulan kanssa Pia pohtii, milloin on oikea aika eutanasialle ja miten luopumisesta voi selvitä. Samalla hän palaa muistoihin edellisestä koirastaan Nanasta ja aiemmasta menetyksestä. 22:41 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Mukanaan Häkkisellä oli eläindoula, joka oli hänelle tärkeä tuki Millin poislähdön hetkellä.

– Halusin jonkun mukaan jakamaan kokemusta, ettei tarvitsisi mennä yksin.

Pia Häkkinen halusi kuulla Millin sydänäänten hiljenemisen stetoskoopeilla.

Mukana oli valkoinen ruusu, kuten Nanallakin oli viisi vuotta sitten.

Häkkinen kokee, ettei pitkäaikaisesta lemmikistä luopumiseen voi täysin valmistautua ennakkoon.

Ei enää koiraa

Häkkinen kertoi dokumentissa, ettei todennäköisesti enää aio ottaa uutta koiraa esimerkiksi oman ikänsä vuoksi.

Hän kokee, etteivät toiset koirat pysty ottamaan Nanan ja Millin paikkaa. Nyt hän totuttelee uuteen arkeen.

– On totuttelua siihen, ettei ole kotona lemmikkiä, josta huolehtia 20 vuoden jälkeen.

Hän aikoo keskittyä vapaa-ajallaan muihin harrastuksiin, kuten kesällä villiyrttien keräämiseen ja talvella käsityökursseihin.

– Minä varmaan jatkan yrttien keruuta, jos on poutaa, ja saatan mennä keräämään ja tulla vaan nukkumaan kotiin.

Kaikki Asian ytimessä.doc -dokumentit löydät MTV Katsomosta.