Suomalainen lentopallolegenda Mikko Esko päätti komean pelaajauransa perjantaina, kun Hurrikaani-Loimaa kukisti Eskon edustaman Tuto Volleyn Mestaruusliigan pudotuspeleissä erin 3–0 ja otteluvoitoin 3–1.

47-vuotiaalle Eskolle päivä oli tunteikas. Hänen mielessään myllersi ennen ottelua, mutta kokenut tähtipassari kykeni keskittymään tärkeään taistoon melko hyvin. Katsomossa läheisistä paikalla olivat viimeistä kamppailua seuraamassa isä, vaimo ja tytär.

– Hän (tytär) oikeastaan sanoi, että nyt pitää mennä katsomaan. Saattaa olla isän viimeinen peli, että tuota… oli hieno, Esko kommentoi MTV Urheilulle ääni väristen ja silminnähden liikuttuneena.

– Tämä pelaaminen on ollut iso juttu minun elämässäni. Sen lopettamispäätöksen sanominen ääneen… se kyllä myllertää mielessä.

Hän kommentoi siinä myös uransa kohokohtia ja tulevaisuuttaan valmentajana.