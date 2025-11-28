Tubettaja vieraili perjantaina 28. marraskuuta Huomenta Suomessa kertomassa muun muassa siitä, miksi hän halusi avata lapsuudentraumoja tuntemattomille ihmisille ja millaiset välit hänellä on nykyään äitinsä kanssa.

Meidät pudotetaan LENTOKONEESTA ERÄMAAHAN! (ja yritetään selviytyä kotiin) -niminen video on kaksi tuntia ja 24 minuuttia pitkä, sillä on tähän päivään mennessä yli 1,8 miljoonaa katselukertaa.

Weckström kertoo tekemällään videolla pelon ja väkivallan sävyttämästä lapsuudestaan ja äitinsä päihteidenkäytöstä. Hänen äitinsä osoitti väkivaltaisen käytöksensä Weksin mukaan lähinnä hänen isäänsä kohtaan, mutta välillä perheen lapsetkin joutuivat äitinsä väkivallan uhreiksi.

Weksi kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että ei ollut pitänyt äitiinsä juurikaan yhteyttä, kunnes sai tältä puhelun, jossa hän kertoi nähneensä poikansa tekemän videon.

– Sydämeni pomppasi kurkkuun. Äitini kertoi olevansa surullinen tilanteesta. Puhuimme asiat läpi ja sen jälkeen olemme tavanneet jo pari kertaa. Asiat ovat nyt paremmin kuin koskaan meidän välillämme.