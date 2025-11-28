Tubettaja Weksi kertoo, että hänen julkaisemansa video on laittanut liikkeelle monenlaisia pyöriä. Ennen kaikkea se on avannut Weksille uudenlaisen yhteyden hänen äitiinsä.
Tubettaja Weksi eli Henry Weckström julkaisi Youtube-tilillään poikkeuksellisen videon 18. marraskuuta. Weckström avaa videolla ensimmäistä kertaa julkisesti rajuja perhekokemuksiaan ja puhuu avoimesti omista traumoistaan.
Meidät pudotetaan LENTOKONEESTA ERÄMAAHAN! (ja yritetään selviytyä kotiin) -niminen video on kaksi tuntia ja 24 minuuttia pitkä, sillä on tähän päivään mennessä yli 1,8 miljoonaa katselukertaa.
Tubettaja vieraili perjantaina 28. marraskuuta Huomenta Suomessa kertomassa muun muassa siitä, miksi hän halusi avata lapsuudentraumoja tuntemattomille ihmisille ja millaiset välit hänellä on nykyään äitinsä kanssa.
Weckström kertoo tekemällään videolla pelon ja väkivallan sävyttämästä lapsuudestaan ja äitinsä päihteidenkäytöstä. Hänen äitinsä osoitti väkivaltaisen käytöksensä Weksin mukaan lähinnä hänen isäänsä kohtaan, mutta välillä perheen lapsetkin joutuivat äitinsä väkivallan uhreiksi.
Weksi kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että ei ollut pitänyt äitiinsä juurikaan yhteyttä, kunnes sai tältä puhelun, jossa hän kertoi nähneensä poikansa tekemän videon.
– Sydämeni pomppasi kurkkuun. Äitini kertoi olevansa surullinen tilanteesta. Puhuimme asiat läpi ja sen jälkeen olemme tavanneet jo pari kertaa. Asiat ovat nyt paremmin kuin koskaan meidän välillämme.
Weksi kertoo, että uuden suhteen luominen hänen äitiinsä parinkymmenen vuoden välirikon jälkeen on tuntunut korjaavalta kokemukselta. Valehtelu on jäänyt taakseen.
– Uskon siihen, että ihminen ei ole synnynnäisesti paha. Alkoholi voi saada ihmisen tekemään asioita, mitä hän ei välttämättä tekisi selvinpäin. Meille on äidin kanssa auennut tämän videon myötä aivan uudenlainen äiti-poika-suhde. Äitini pyysi minulta anteeksi, Weksi kertoo.
Weksi on saanut hurjan määrän kiitoksia ja suitsutusta videonsa kommenteissa. Tubettajaa kiitellään siitä, että hän on uskaltanut tehdä tällaisen videon.