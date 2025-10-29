MTV:n tietojen mukaan Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen menetti petosrikollisuuden uhrina kymmeniä tuhansia euroja. Asiasta kerrotaan illan Rikospaikassa.

Liikaseen kohdistunut huijaus tapahtui huhtikuussa 2024. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.

MTV:n tietojen mukaan kyse oli ilmeisesti turvatilipetoksesta tai vastaavasta rikoksesta.

Tutkinnanjohtaja vahvistaa, että tämänkaltainen tapahtuma viime vuoden keväältä on tutkinnassa, mutta asianomistajan nimeen poliisi ei ota millään tavalla kantaa.

Rikosvyyhdissä on poliisin mukaan useita asianomistajia ja myös epäiltyjä on useita. He ovat sekä Suomen että ulkomaan kansalaisia. Osaa heistä on kuulusteltu myös muista rikoksista epäiltyinä.

MTV:n tietojen mukaan Liikaseen kohdistunut huijaus liittyi Danske Bankin tiliin. Huijauksen tekotapa on hieman epäselvä, mutta joka tapauksessa sen lopputuloksena Liikanen menetti varojaan noin 40 000 euroa.

Liikanen teki asiasta heti rikosilmoituksen poliisille.

Tällainen on turvatilipetos

Poliisi on varoittanut turvatilipetoksista ja muista tietoverkkoavusteisista petoksista jo vuosien ajan.

Turvatilipetoksissa tekotavan yksityiskohdat vaihtelevat laajasti, mutta yhdistävänä piirteenä niissä näkyy varojen siirtäminen niin sanotulle turvatilille.

Poliisi muistuttaa, että pankeilla ei ole mitään turvatilejä. Pankit ja viranomaiset eivät myöskään koskaan pyydä pankkitunnuksia, ehdota lataamaan ohjelmistoja laitteelle tai kehota siirtämään varoja turvatoimena.

Turvatilipetoksessa uhrille luodaan kuva, että hänen rahansa olisivat vaarassa tilillä tapahtuvien epäilyttävien toimien takia. Uhri saadaan siirtämään rahat niin sanotulle turvatilille. Näin tiettävästi tapahtui myös Liikasen tapauksessa.

Turvatilipetos eli "Safe Account Fraud" on ulkomailta Suomeen rantautunut rikosilmiö.

Turvatilipetoksissa uhrille voidaan ensin lähettää kalasteluviesti esimerkiksi perintätoimiston, postin tai pankin nimissä. Viestissä on usein linkki, minkä kautta rikollinen yrittää kalastella uhrin pankkitunnuksia ja muita tietoja.

Seuraavaksi uhrille soitetaan ja puhelussa väitetään puhelun tulevan pankista ja kerrotaan, että hänen pankkitilillään on epäilyttäviä tapahtumia.

Jos soittaja on kalasteluviestin avulla saanut jo pääsyn uhrin verkkopankkiin, voi soittaja luetella uhrin todellisia pankkitapahtumia, jolla rikollinen saa uhrin luottamuksen siihen, että puhelu todellisuudessa tulisi pankista.

Tämän jälkeen soittaja vakuuttaa, että uhrin rahat täytyy siirtää turvaan niin sanotulle turvatilille. Soittaja saattaa pyytää uhria tekemään tilisiirron itse tai pyytää siirtoon tarvittavia tunnuksia uhrilta. Todellisuudessa rahat eivät siirry turvatilille vaan rikollisille.

MTV:n tiedossa ei ole, miten Liikanen tuolloin tarkemmin menetteli ja millaisessa paikassa hän oli: luovuttiko hän esimerkiksi pankkitunnuksensa vai siirsikö hän mahdollisesti itse varat turvatilille tai vastaavalle.

MTV Uutiset tavoitti Liikasen, mutta hän ei halua kommentoida keskeneräistä asiaa.

Erkki Liikanen toimi Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 2004–2018 ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä. EU-komissaarina hän oli vuodet 1995–1999 vastuualueenaan budjetti- ja henkilöstöasiat sekä tietotekniikka.

Liikanen muistetaan myös Harri Holkerin hallituksen valtiovarainministerinä 1987–1990. Kansanedustajana hän oli lähes 20 vuotta.

Liikasen tapausta ja tietoverkkoavusteisia petoksia laajemminkin käsitellään illan Rikospaikassa.