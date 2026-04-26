Kotkan Peli-Karhut on kukistanut helsinkiläisen HBA-Märskyn 72–71 naisten Korisliigan neljännessä loppuottelussa ja ottanut Suomen mestaruuden voitoin 3–1.

Lukiolaisjoukkue HBA-Märsky voitti ensimmäisen ottelun 68–59, mutta tuon jälkeen puoliammattilaisjoukkue Peli-Karhut voitti 61–53 ja 74–66. HBA-Märsky taisteli voitosta neljännessä loppuottelussa viime hetkille saakka, mutta Lauren Heard upotti ratkaisevan korin kuusi sekuntia ennen loppua.



Kestomenestyjä Peli-Karhuille Suomen mestaruus on toinen peräkkäinen ja kaikkiaan viides tällä vuosikymmenellä. Finaalisarja oli sille jo kahdeksas peräjälkeen.