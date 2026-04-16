Lento lennettiin Arkansasissa sijaitsevasta Ebbingin tukikohdasta usean kuukauden koulutusjakson päätteeksi.

Ilmavoimien ohjaaja lensi ensimmäistä kertaa F-35A-monitoimihävittäjällä. Ensilento lennettiin Fort Smithissä Arkansasissa sijaitsevasta Ebbingin tukikohdasta, missä suomalaishenkilöstön F-35-alkukoulutuksen käytännön osuus toteutetaan.

– Oli hienoa päästä lopulta lentämään F-35:llä useamman kuukauden mittaisen teoria- ja simulaattorikoulutuksen päätteeksi. Koneen suorituskyky teki vaikutuksen, suomalaisohjaaja sanoo Ilmavoimien tiedotteessa.

Suomalaisohjaajien teoria- ja simulaattorikoulutus alkoi helmikuussa Eglinin tukikohdassa Floridassa. Ohjaaja kuvailee osuutta työntäyteiseksi ja intensiiviseksi, mutta myös antoisaksi.

– Koulutus on tässä vaiheessa kattanut tyyppi- ja hätätoimenpidekoulutuksen lisäksi myös taktista lentotoimintaa, jossa olemme päässeet syventymään F-35:n Suomen ilmapuolustukselle tuomiin uusiin kyvykkyyksiin, hän sanoo.

Lento lennettiin koneyksilö JF-502:lla Fort Smithissä Arkansasissa sijaitsevasta Ebbingin tukikohdasta.Ilmavoimat

Yksipaikkaisuus jännityselementtinä

Lentäjällä on Ilmavoimien mukaan pitkä kokemus F/A-18 Hornetilla lentämisestä, ja hän on toiminut muun muassa myös Hornet-lennonopettajana ja työskennellyt Hornet-koelentoprojektien parissa.

– F-35:n yksipaikkaisuus lisäsi omanlaisensa jännityselementin ensilentoon. Toisin kuin Hornetilla ensimmäistä kertaa lentäessä, F-35:ssä ei voi olla opettajaa mukana.