Jonne Kähkönen ei jatka Italian naisten ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajana, kertoo Fondo Italia.

Kähkönen kertoi asiasta Fondo Italialle.

– Minun matkani Italian maajoukkueen kanssa päättyy tähän. Nyt voin paljastaa sen teille, koska kerroin asiasta naisille eilen illalla. Se oli erittäin vaikea ja todella tunteellinen hetki meille kaikille, koska koimme niin paljon yhdessä. Ei ollut helppoa kertoa siitä, Kähkönen sanoo.

Kähköstä on huhuttu mediassa muun muassa Ruotsin peräsimeen. Todellisuudessa 52-vuotias valmentaja ei kuitenkaan ole vielä tehnyt päätöstä tulevaisuudestaan.

– En tiedä vielä, mitä teen. Mitään ei ole vielä päätetty. Useat joukkueet ovat ottaneet yhteyttä, mutta tähän asti olen keskittynyt vain Italian maajoukkueeseen, Kähkönen sanoo.

Kähkönen toimi tehtävässään keväästä 2022 lähtien. Milano-Cortinan olympialaisissa Kähkösen suojatti Lisa Vittozzi voitti kultaa takaa-ajokilpailussa. Lisäksi Vittozzi ja Dorothea Wierer juhlivat sekaviestihopeaa yhdessä Tommaso Giacomelin ja Lukas Hoferin kanssa.