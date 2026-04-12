Kokeile seuraavalla kokkauskerralla spagetin sijaan toista pastalaatua!

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.

Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa.

Vaihda spagetti linguineen

Ruokasarjan toisessa jaksossa jaettiin vinkkejä täydellisten lihapullien ja tomaattikastikkeen valmistamiseen. Lisukkeeksi valmistettiin tietysti pastaa, mutta ei mitä tahansa pastaa.

Yksi suomalaiskeittiöiden yleisimmistä pastalajikkeista on varmasti spagetti, jota syödään monenlaisten kastikkeiden kanssa. Kokki Tiina Norkio suosittelee kuitenkin vaihtamaan spagetin tietyissä tapauksissa linguineen.

– Kastike tarttuu siihen paremmin, Norkio sanoo.

Linguine on spagettia litteämpää ja leveämpää.

Mitä eroa on spagetilla ja linguinella?

Mitä eroa spagetilla ja linguinella sitten käytännössä on?

Spagetti on muodoltaan pyöreä ja ohuempi, kun taas linguine on litteä ja hieman leveämpi. Muotonsa takia linguine nappaa kastiketta paremmin, joten se sopii usein paksummille tai öljyisille kastikkeille.

Spagetti sen sijaan toimii hyvin kevyempien kastikkeiden kanssa. Maku on käytännössä sama, ero on lähinnä rakenteessa.