Tuore tutkimus on paljastanut lisätietoja Belgiassa sijaitsevassa luolassa tapahtuneista synkistä muinaisista tapahtumista.
Belgiassa sijaitsevasta Goyetin luolasta on löytynyt järkyttäviä todisteita siitä, kuinka muinaiset neandertalinihmiset harrastivat kannibalismia.
Jo entuudestaan tutkijat ovat tienneet neandertalinihmisten harrastaneen kannibalismia. Tuore DNA-tutkimus on paljastanut nyt, että kannibalismi kohdistui ryhmän ulkopuolisiin jäseniin, useimmiten naisiin ja lapsiin.
Kannibalismin uhreiksi joutuneita oli ilmeisesti kohdeltu kuin saaliseläimiä.
Tutkimusten mukaan kyse ei ollut rituaalista vaan käytännön syistä tehty teko lihan ja luuytimen saamiseksi ravinnoksi. Puistattava käytäntö on saattanut liittyä myös eri ryhmien välisiin konflikteihin.
Science Daily -sivusto kirjoittaa, että löytö maalaakin synkemmän ja monimutkaisemman kuvan neandertalinihmisten elämästä heidän viimeisinä aikoinaan 41 000 – 45 000 vuotta sitten.