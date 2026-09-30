Suomalaismaalivahti Kevin Lankisen edustama Vancouver Canucks aloitti kautensa jääkiekon NHL:ssä yllätysvoitolla Edmonton Oilersista.
Canucks kukisti Oilersin vieraskentällä jatkoajalla 6–5. Lankinen torjui voittopelissä 31 kertaa.
Vancouver siirtyi kolmannen erän alussa kolmella pikaisella maalillaan 5–2-johtoon, mutta Oilers puski pelin viimeisellä minuutilla tasoihin. Jatkoajalla Paul Cotter niittasi Canucksille kuitenkin ratkaisumaalin.
5–4-tilanteessa kiekko pomppi jo Lankisen selän taakse, josta maalivahti kahmaisi sen vaistomaisesti loitommalle.
Edmontonin puolustaja Evan Bouchard iski kauden avauksessa huimasti viisi tehopistettä. Hän teki hattutempun ja kirjautti myös kaksi syöttöpistettä.
Yön muissa otteluissa Florida haki Carolinasta 1–0-jatkoaikavoiton, Montreal voitti Toronton 3–2, Boston New York Rangersin 3–0 ja Vegas Chicagon 5–2.
Kaikki seitsemän yön aikana kaukalossa esiintynyttä suomalaista kenttäpelaajaa jäivät ilman tehopisteitä.