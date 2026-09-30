Jääkiekon NHL:n kauden avauspelissä Florida Panthers voitti hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin 1–0.
Vuosien 2024 ja 2025 mestarijoukkue Florida kaatoi Carolinan jatkoajan viime sekunneilla ruotsalaispuolustaja Gustav Forslingin osumalla.
Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov nähtiin jäällä ensimmäisessä NHL-ottelussaan yli 15 kuukauteen. Barkov loukkaantui vuosi sitten harjoitusleirillä ja oli sivussa koko viime kauden.
Kaukalossa olivat suomalaisista myös Floridan Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola sekä Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho.
Suomalaisista Aho, Lundell ja Luostarinen pääsivät yrittämään ottelussa maalintekoa läpiajosta, mutta maalivahdit Brandon Bussi ja Jacob Markström olivat huippuiskussa.
Muissa avauskierroksen otteluissa Montreal voitto Toronton 3–2 ja Boston New York Rangersin 3–0. Otteluissa ei kirjattu suomalaisille pistemerkintöjä.
Myöhemmin alkaneista otteluista käynnissä ovat vielä ottelut Edmonton-Vancouver ja Vegas-Chicago.