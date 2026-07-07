Sukunimen vaihto vanhempien tai isovanhempien käytössä olleeseen nimeen on nopeutunut, kertoo Digi- ja väestötietovirasto.
Tietyissä tapauksissa hakija voi saada sähköisesti päätöksen uudesta sukunimestä jo saman päivän aikana.
Digi- ja väestötietovirasto otti kesäkuun lopulla käyttöön automaattisen ratkaisumenettelyn tilanteissa, joissa täysi-ikäinen hakee verkossa sukunimekseen sellaista sukunimeä, joka on ollut hänen vanhemmallaan, isoäidillään tai isoisällään. Lisäksi tietojen tulee olla näkyvissä väestötietojärjestelmässä.