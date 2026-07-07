Raparperin kanssa on totuttu nauttimaan maitoa – eikä syyttä. Asiantuntija avaa tutun suosituksen taustan ja muistuttaa myös raparperin käyttöön liittyvistä varoituksista.

Monen suomalaisen pihamaalta puskee nyt pintaan herkullista raparperia. Siitä voi valmistaa vaikkapa mehua tai sitten klassista raparperipiirakkaa. Makuja-ruokasivuston ehdottomasti suosituin kesäohje onkin Maisemakahvilan raparperipiirakka.

Raparperia syödessä ja raaka-aineesta leipoessa on hyvä pitää mielessä muutama seikka.

Raparperin lehtiruodit, eli varret eivät ole myrkyllistä, mutta raparperin lehdet sen sijaan ovat. Siksi niitä ei kannata käyttää esimerkiksi kattauksessa, jossa ne ovat kosketuksissa ruoan kanssa.

Maitoa raparperin kanssa – miksi?

Olet myös varmasti kuullut ohjeen, jonka mukaan raparperia tulisi aina nauttia maitotuotteiden kanssa. Mihin tämä neuvo perustuu?

Marttojen johtavan ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusan mukaan raparperin varret sisältävät lehtien lailla oksaalihappoa, mutta paljon vähemmän. Lisäksi kuumentaminen vähentää pitoisuutta.

– Oksaalihappo sitoo muun muassa kalsiumia, joten siksi usein suositellaan nautittavaksi jotain kalsiumpitoista, kuten maitoa, raparperia sisältävien ruokien kanssa, Rantapusa kertoo MTV Uutisille ja lisää vielä:

– Jos nyt kuitenkin syöt raparperipiirakkasi muutaman kerran kesässä ilman jäätelöpalloa, niin huoli pois – mitään vaarallista ei tapahdu satunnaisista herkutteluista.