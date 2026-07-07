Verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja se kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin, kertoo poliisi.
Poliisin tilastojen mukaan suurin osa tänä vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai alkanut internetissä.
Näin on myös tapauksissa, joissa epäillään korvauksen tarjoamista nuorelle seksuaalista tekoa vastaan.
Poliisin tietoon tullut lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus on ylipäänsä lisääntynyt. Vuonna 2023 poliisin tietoon tuli noin 800 lapseen kohdistuvaa seksuaalista kajoamista. Viime vuonna tapauksia tuli poliisin tietoon jo yli 1 500.