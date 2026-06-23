Venäjän kanssa täytyy keskustella kahdesta syystä, presidentti Niinistö sanoo MTV Uutisille.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän kanssa keskustelun riskit ovat "oudosti kuvattuja".

– Ei keskustelu tarkoita myötäelämistä tai myöntämistä. Venäläisten kanssa pitää olla suora, kovakin tarvittaessa, Niinistö sanoo MTV Uutisille Porissa.

Venäjän kanssa täytyy keskustella kahdesta syystä, presidentti Niinistö arvioi. Nämä syyt eivät ole ole Niinistön mukaan saaneet tarpeeksi näkyvyyttä.

– Venäjä pyrkii Yhdysvaltojen kanssa kauppaamaan omaa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria. Siitä puhuminen, saati sopiminen ilman Eurooppaa on tietysti aika omituinen tilanne, Niinistö perustelee.

Toinen syy on kauempana tulevaisuudessa. Vaikka sota Ukrainassa loppuisi, pitää Niinistö todennäköisenä, että Eurooppaan jää "ristiriitaista", jopa "vihamielistä" raja-aluetta.

Tällöin hybridisodankäynti nousee uudelle tasolle, Niinistö uskoo.

– Jotta siinä kyetään luomaan tietynlainen pelon tasapaino, keskusteluyhteys olisi siinä tarpeen ja syytä. Vähän samaan tapaan kuin 1950-luvulla, jolloin suurvallat kykenivät ydinaseen kohdalla luomaan kauhun tasapainon. Jos te teette jotain, me teemme samoin, Niinistö katsoo.

Niinistö sanoi jo marraskuussa Ylelle, että Euroopan pitäisi puhua Venäjälle suoraan, kuten Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tekee.