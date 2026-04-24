Julkaistu 24.04.2026 11:45

– Ruoka ei saa olla haastavaa – parhaista aineksista saa pannulla kevyesti kääntämällä herkullista ruokaa.

Räsäsen mukaan tunnustus kuuluu koko tiimille ja asiakkaille, jotka palaavat ravintolaan yhä uudelleen.

– Tämä on mun unelmani, oma ravintola ja sille tällainen tunnustus – tulee kylmät väreet, Räsänen kertoo ylpeänä Gastronomien tiedotteessa.

Seura kehuu myös ravintolan visuaalisesti näyttäviä, teknisesti taitavia ja makumaailmaltaan rohkeita annoksia. Lisäksi kiitosta saa rento, persoonallinen ja ammattitaitoinen palvelu.

Suomen Gastronomien Seura on valinnut Vuoden ravintolaksi 2026 helsinkiläisen Luovuus kukkii kaaoksesta -ravintolan. Seuran mukaan valinta perustuu ravintolan omaleimaiseen konseptiin, jossa luovuus, yllätyksellisyys ja periksiantamaton maku yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Tässä ovat Suomen parhaat ravintolat 2026

Suomen Gastronomien Seura ry:n Vuoden ravintola -tunnustukset

Vuoden ravintola -tunnustuksen saavuttaakseen ravintolan tulee tarjota hyvää ja omaleimaista ruokaa sekä erinomaista palvelua, joka saa asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi. Vuoden ravintolalla on hyvä hinta-laatusuhde ja sen toiminta on pitkäjänteistä, tasalaatuista ja varmaa.