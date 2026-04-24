Suomen Gastronomien Seura on valinnut Vuoden ravintolaksi 2026 helsinkiläisen Luovuus kukkii kaaoksesta -ravintolan. Seuran mukaan valinta perustuu ravintolan omaleimaiseen konseptiin, jossa luovuus, yllätyksellisyys ja periksiantamaton maku yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Seura kehuu myös ravintolan visuaalisesti näyttäviä, teknisesti taitavia ja makumaailmaltaan rohkeita annoksia. Lisäksi kiitosta saa rento, persoonallinen ja ammattitaitoinen palvelu.
"Tulee kylmät väreet"
Suomen Gastronomien Seura
Luovuus kukkii kaaoksesta -ravintolaa luotsaa 36-vuotias ravintoloitsija Samu Räsänen.
– Tämä on mun unelmani, oma ravintola ja sille tällainen tunnustus – tulee kylmät väreet, Räsänen kertoo ylpeänä Gastronomien tiedotteessa.
Räsäsen mukaan tunnustus kuuluu koko tiimille ja asiakkaille, jotka palaavat ravintolaan yhä uudelleen.
Räsäsen ravintolafilosofia on selkeä: parhaat raaka-aineet ansaitsevat jalustan, eivät monimutkaisia temppuja.
– Ruoka ei saa olla haastavaa – parhaista aineksista saa pannulla kevyesti kääntämällä herkullista ruokaa.
Suomen Gastronomien Seura ry:n Vuoden ravintola -tunnustukset
Vuoden ravintola -tunnustuksen saavuttaakseen ravintolan tulee tarjota hyvää ja omaleimaista ruokaa sekä erinomaista palvelua, joka saa asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi. Vuoden ravintolalla on hyvä hinta-laatusuhde ja sen toiminta on pitkäjänteistä, tasalaatuista ja varmaa.
Vuonna 2021 Vuoden ravintolaa ei valittu, koska seura halusi osaltaan tukea koko suomalaista ravintolatoimialaa koronakriisin pitkittämässä selviytymistaistelussa.
2026 Luovuus kukkii kaaoksesta, Helsinki
2025 Bona Fide, Helsinki
2024 Vår, Porvoo
2023 Mikko Utter, Lohja
2022 Ravintola Nolla, Helsinki
2020 Ravintola Aanaar, Inari
2019 Ravintola Chapter, Helsinki
2018 Ravintola Kaskis, Turku
2017 Ravintola Grön, Helsinki
2016 Ravintola Roux, Lahti
2015 Ravintola SPIS, Helsinki
2014 Ravintola Ask, Helsinki
2013 Ravintola Chef & Sommelier, Helsinki
2012 Ravintola Muru, Helsinki
2011 Ravintola C, Tampere
2010 Ravintola Juuri, Helsinki
2009 Ravintola OLO, Helsinki
2008 Ravintola Postres, Helsinki
2007 Ravintola Savoy, Helsinki
2006 Ravintola Demo, Helsinki
2005 Ravintola George, Helsinki
2004 Palace Gourmet, Helsinki
2003 Panimoravintola Herman, Turku
2001 G.W. Sundmans, Helsinki
2000 Chez Dominique, Helsinki
1999 Ravintola Savoy, Helsinki
1998 Kanavaranta, Helsinki
1996 Lyon, Helsinki
1994 Safka, Helsinki
1993 Pamir, Strand Inter-Continental, Helsinki
1992 Julia, Turku
1991 Lehtovaara, Helsinki
1990 Amadeus, Helsinki
1989 Ravintola Henrik´s, Tampere
1988 Ravintola Bellman, Helsinki
1987 Ravintola George, Helsinki
1986 Celine, Helsinki
1985 Palace Gourmet, Helsinki
Suomen Gastronomien Seura ry on maamme vanhin ruokaseura. Se on myöntänyt Vuoden ravintola -tunnustuksen ansioituneille ravintoloille neljän vuosikymmenen ajan. Seuraan kuuluu tänä päivänä noin 300 hyvän ruoan ja juoman ystävää.