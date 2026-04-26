Navakka tuuli on tänään aiheuttanut kymmenittäin vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksille Etelä-Suomessa.
Puiden kaatumisiin liittyviä tehtäviä on tullut runsaasti erityisesti Uudellamaalla ja Hämeessä.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta arvioitiin STT:lle puoliltapäivin, että tuulivahinkoihin liittyviä tehtäviä oli kertynyt päivän aikana jo viitisenkymmentä.
Voimakas pohjoistuuli puhaltaa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan alkuiltaan saakka maan etelä- ja itäosissa sekä merialueilla. Tuulen nopeus saattaa puuskissa olla jopa 20 metriä sekunnissa.
Lue myös: Varoitus: Myrskypuuskia
2:02Tuuli yltyy myrskypuuskiin vielä sunnuntain aikana