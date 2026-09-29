Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo Työeläkevakuuttajat Telan kysely.
Vastaajista 73 prosenttia katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää.
Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen.
Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa, ja siihen vastasi yli tuhat ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.