Rhi Evans osti hetken mielijohteesta emun munan. Lopulta se kuoriutui ja muutti hänen elämänsä.
Muusikon ammattia harjoittava Rhi Evans kertoo aina rakastaneensa lintuja. Eräänä unettomana yönä vuonna 2022 hän eksyi selaamaan eBay-verkkokauppaa.
– Päädyin tekemään useita hyvin erikoisia ostoksia, mukaan lukien emun munan, Englannin Gloucesterissa asuva Evans kertoo.
Seuraavana päivänä selvisi, että munaa ei voi palauttaa, joten Evans tarttui tilaisuuteen.
– Päätin yrittää saada munan kuoriutumaan, ja loppujen lopuksi myös onnistuin siinä. Lopulta minulle jäi huolehdittavakseni ihana pieni olento.
Tämä olento oli emun poikanen, joka sai nimekseen EJ. Emu on maailman toiseksi suurin lintulaji heti strutsin jälkeen. ja se tunnetaan myös Australian kansallislintuna.
Hyväluonteinen lintu "valitsee joskus väkivallan"
EJ on Evansin silmäterä ja hän kuvaileekin lintua varsin hyväluonteiseksi. Läheisyyttä rakastava EJ paljastaa kuitenkin hetkittäin villieläimellisen luonteensa.