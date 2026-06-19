Britannian nykyisen pääministerin haastaja menestyi täytevaaleissa.
Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastaja Andy Burnham on voittanut täytevaalit ja valittu kansanedustajaksi maan parlamenttiin. Vaalit käytiin Makerfieldin vaalipiirissä.
56-vuotias Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa pääministeri Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit.
Haastaakseen Starmerin Burnham oli ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa.