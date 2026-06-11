Britannian puolustuksen rahoitusongelmat johtivat puolustusministerin eroon.

Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan.



Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella.



Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.