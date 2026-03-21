KalPa joutuu tulemaan toimeen tänään pelattavassa SM-liigan pudotuspelien avauskierroksen toisessa ottelussa HIFK:ta vastaan ilman ranskalaispuolustajaansa Hugo Gallet'ta.
Gallet taklasi eilen pelatun ensimmäisen kohtaamisen avauserässä HIFK:n Daniel Mäkiahoa, ja hänen kyynärpäänsä osui Mäkiahoa päähän.
Tuomaristo langetti tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20-minuuttisen pelirangaistuksen.
Myöhään perjantai-iltana tapauksen kerrottiin etenevän kurinpitokäsittelyyn, ja nyt SM-liiga kertoo, että Gallet on määrätty väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi.
Täksi kaudeksi Tapparasta Kuopioon palannut 28-vuotias ranskalainen on KalPan runkopelaajia saatuaan runkosarjassa puolustajista kolmanneksi eniten jääaikaa.
KalPa voitti perjantain avausottelun 4–1, ja näin ollen sillä on tänään kotikaukalossaan mahdollisuus edetä voiton päähän puolivälieräpaikasta.