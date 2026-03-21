Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis avioitui kaksi viikkoa sitten kihlattunsa Desiré Inglanderin kanssa Tukholman kaupungintalolla. Hääjuhlaa on tarkoitus viettää kesäkuun puolivälissä Etelä-Ranskassa, mutta Duplantis yllättyi asian päätymisestä julkisuuteen.

Oslon Timanttiliigan johtaja Steinar Hoen kertoi aiemmin tällä viikolla uutistoimisto NTB:lle, ettei Duplantis ole 10. kesäkuuta mukana Bislettin kisoissa. Syyksi ex-korkeushyppääjä kertoi sen, että Duplantis juhlistaa häitään seuraavana viikonloppuna Cannesissa.

Kyseessä oli uutinen, sillä tuohon asti oli Expressenin mukaan tiedetty vain se, että Duplantisin ja Inglanderin hääjuhlaa vietettäisiin Rivieralla joskus tämän vuoden aikana.

Ruotsalaislehti kysyi Duplantisilta tänä viikonloppuna Puolan Torunissa käytävien MM-hallikisojen yhteydessä, mitä hän ajattelee asian paljastumisesta. Expressenin mukaan Duplantis vakavoitui asiasta puhuttaessa.

– Se oli itse asiassa vähän outoa häneltä (Hoenilta). En tiennyt, että hän tekisi niin, Duplantis sanoi, levitti kätensä ja jatkoi:

– Mutta sellaista se on.

Duplantis kiisti olevansa suoranaisesti vihainen, mutta myönsi, että olisi mieluummin pitänyt asian pienemmän piirin tietona.

– Minulla ei ole tapana kantaa kaunaa. Häät eivät ole maailman suurin salaisuus, mutta haluaisimme pitää asian yksityisenä.