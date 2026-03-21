Autonosia valmistavassa tehtaassa syttynyt tulipalo on vaatinut useita kuolonuhreja Etelä-Koreassa.
Ainakin 11 ihmistä kuoli ja 25 sai vakavia vammoja tehdaspalossa Etelä-Koreassa, kertoivat viranomaiset lauantaina.
Lisäksi kymmenillä oli lievempiä vammoja ja kolme ihmistä oli edelleen kateissa.
Tulipalo syttyi autonosia valmistavassa tehtaassa Daejeonin kaupungissa maan keskiosassa perjantaina. Sen sammuttaminen osoittautui erittäin vaikeaksi, sillä rakennus oli vaarassa sekä romahtaa että räjähtää.
Tulipalo saatiin lopulta sammutettua lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa.
Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung määräsi viranomaisia ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset resurssit pelastustöissä.
Samalla presidentti vaati merkittäviä parannuksia työsuojeluun maassa. Vuosina 2000 – 2024 yli 10 000 ihmistä menetti henkensä työtapaturmissa Etelä-Koreassa.