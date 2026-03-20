KalPa aloitti HIFK:ta vastaan pelattavan pudotuspelisarjan vahvasti.
Maaliverkot heiluivat ensimmäisen kerran ajassa 03.29, kun Aleksi Klemetti upotti kiekon maaliin.
Erän puolivälissä Klemetti oli asialla toistamiseen. Andreas Okany teki upean esityön ja Klemetti sai naulata pelivälineen liki puolityhjään verkkoon.
1:20Andreas Okanylta huima tarjoilu – Aleksi Klemetti naulaa jo illan toisensa.
HIFK onnistui kuitenkin vielä kaventamaan avauserän aikana, kun Petrus Palmun rannelaukaus ohitti KalPa-vahti Talyn Boykon.