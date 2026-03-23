HIFK:n ja KalPan välisessä ottelussa nähtiin kiistanalainen tilanne, kun HIFK:n Tristan Ashbrook taklasi KalPan Juuso Ketolaa.
Ashbrookin polvi kolahti taklaustilanteessa voimalla Ketolan jalkaan, ja KalPa-puolustaja lennähti jäihin.
Ottelun päätuomarit Anssi Salonen ja Riku Brander tarkistivat tilanteen videolta, mutta kokivat polvitaklauksen vain kahden minuutin jäähyn arvoiseksi. KalPan päävalmentaja Sami Tervonen tiedusteli tuomion jälkeen perusteluita Branderilta.
Ketola poistui taklauksen jälkeen jalkaansa ravistellen pukutiloihin, mutta palasi kaukaloon vielä avauserän aikana.
Katso taklaus pääkuvan videolta.