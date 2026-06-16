Jääkiekon SM-liigassa pelaava Turun Palloseura tiedotti tiistaina, että sen tilikausi 2025-2026 oli tappiollinen.

Liikevaihto oli reilut 11 miljoonaa euroa ja tappiota tuli yli 1,4 miljoonaa euroa. Tiedotteessa kerrotaan, että emoyhtiö HC TPS Turku Oy ei saavuttanut tavoitteitaan urheilullisesti eikä taloudellisesti.

– Tämä heijastui suoraan konsernin tulokseen, kun pudotuspelien lipputulot ja ravintolatoiminnan tuotot jäivät toteutumatta. Kulut pysyivät budjetoidulla tasolla, mutta liikevaihdon kasvu jäi selvästi tavoitellusta, tiedotteessa todettiin.

TPS sijoittui viime kaudella sarjassa 13:nneksi ja jäi ensimmäisenä ulos pudotuspeleistä. Eroa HPK:hon oli runkosarjan päätyttyä neljä pistettä. Joukkue pääsi viime vuonna viimeisenä mukaan pudotuspeleihin ja tuolloin tappiota tuli taloudellisesti vajaan 300 000 euron verran.

– Päättynyt kausi oli koko organisaatiolle suuri pettymys. Emme saavuttaneet asettamiamme tavoitteita. On selvää, että meidän on parannettava, ja edessä oleva kausi vaatii meiltä selkeää tasonnostoa kautta linjan, toimitusjohtaja Aki Holma sanoi..



– Urheilullisesta alavireestä huolimatta on positiivista, että yleisömäärät jatkoivat kasvuaan myös päättyneellä tilikaudella. Samalla Turku Live teki historiansa parhaan liikevoiton. Tämä oli konsernille tärkeää ja piti konsernin tuloksen lähellä sitä, mitä ilman pudotuspelituottoja oli ennakoitu. Nämä ovat rohkaisevia merkkejä, jotka luovat hyvät edellytykset jatkaa määrätietoista kehitystyötä myös tulevina vuosina, Holma kertoi.