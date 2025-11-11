Australialaiset tutkijat ovat löytäneet uuden mehiläislajin, Megachile luciferin, jolla on pienet, sarvimaiset ulokkeet.
Laji löytyi Länsi-Australian Bremerin vuoristosta harvinaisen luonnonkukan läheltä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.
Curtinin yliopiston tutkija Kit Prendergast nimesi lajin Luciferiksi katsellessaan samaan aikaan Netflixin samannimistä sarjaa.
Latinaksi nimi tarkoittaa ”valon tuojaa”. Tämä on myös viittaus tarpeeseen suojella mehiläisiä ja niiden elinympäristöjä.
Kristinuskossa Luficer on puolestaan yksi Saatanan kutsumanimistä.