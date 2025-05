Viisuvoittajan taustalla useita suomalaisia – esiintymisasun suunnitteli Teemu Muurimäki

Itävalta voitti Euroviisut Sveitsin Baselissa.

Itävaltaa edustanut JJ voitti Euroviisut kappaleellaan Wasted Love, ja näyttävässä showssa nähtiin paljon suomalaisosaamista.

Visuaalinen suunnittelija Ari Levelä on ollut tekemässä paitsi Suomen omaa esitystä myös Kyproksen ja Itävallan show'ta.

Levelä on toiminut Uuden musiikin kilpailun (UMK) visuaalisena johtajana 6. kertaa ja Euroviisuissa Suomen tiimissä 5. kertaa, koska vuoden 2020 viisut peruttiin koronaepidemian vuoksi. Hänellä itsellään on graafikkotausta, mutta mies siirtyi tekemään päätyökseen konserttien ja tv-ohjelmien visuaalista suunnittelua reilut kymmenen vuotta sitten.

Viisuvoittajan asun Euroviisuihin oli suunnitellut Teemu Muurimäki, joka ylistää yhteistyötä JJ:n kanssa.

– Se on ollut todella helppo ja kiva projekti. Tapasin JJ:n pari kertaa Helsingissä, ensimmäisen kerran sovituksen merkeissä. JJ on ollut äärettömän helppo (asiakas). Hän oli ensimmäisistä pukuluonnoksista, että "I love it, tällä mennään", Muurimäki kertoi viisuviikolla Baselissa.

Teemu Muurimäki kertoo, kuinka projekti JJ:n kanssa meni:

5:10

Esityksessä puolestaan oli mukana show-tuottaja Matti Myllyaho ja hän kertoi viisuviikolla Baselissa, että hänen tehtävänsä on liikuttaa esityksen aikana ilmassa leijuvaa paperivenettä.

Itävallan esitykseen Myllyaho päätyi Ari Levelän sekä espanjalaisen Sergio Jaen pyynnöstä, jotka kumpikin ovat työskennelleet Uuden Musiikin Kilpailussa.

Myllyahon mukaan hänen tehtävänsä Itävallan esityksessä on varsin herkkä ja siihen vaikuttavat monella tavalla vallitsevat olosuhteet.

– Siinä on tosi tarkat musiikilliset ajoitukset, mistä pitää lennättää sitä venettä, niin olen siellä sitten semmoisen taikurinauhan päässä lennättämässä sitä venettä. Siinä on aika paljon haasteita, koska se on niin herkkä, se ottaa tuulta tosi herkästi, siellä on tuulikone päällä ja siellä menee steadykamerat ympäriinsä, Myllyaho kertoi ennen finaalia.

Matti Myllyaho kertoo roolistaan Itävallan esityksessä:

5:24

Vuoden 2023 Euroviisuissa Liverpoolissa Myllyaho oli hyvin näkyvässä roolissa Suomen esityksessä hänen toimiessaan yhtenä Käärijän taustatanssijoista Cha cha cha -kappaleen aikana.