Seiskan mukaan Aleksi Korpijaakon uusi rakas on harjoittelijana radiojuontajan työpaikalla. MTV Uutiset kysyi Bauer Medialta, miten mediayhtiössä suhtaudutaan työntekijän ja harjoittelijan väliseen suhteeseen.

SuomiRäp-radiokanavan juontaja Aleksi Korpijaakko nousi tällä viikolla otsikoihin, kun hänen entinen puolisonsa, vaikuttaja Nadja Korpijaakko kertoi parin eronneen 14 yhdessä vietetyn vuoden jälkeen.

Nadjan mukaan Aleksi oli pettänyt häntä.

– Oli tavallinen tiistai-ilta, kun aviomieheni pudotti pommin – hän oli ihastunut 23-vuotiaaseen, pettänyt mua hänen kanssaan ja halusi erota, Nadja kirjoitti Instagram-julkaisussaan.

– Pääsiäisenä hän muutti pois ja jatkaa elämäänsä toisen kanssa. Mä jäin meidän kotiin ja yritän pitää itseni ja meidän 3-vuotiaan kasassa, postauksessa lukee.

Seiskan mukaan Aleksin uusi rakas on harjoittelijana radiojuontajan työpaikalla.

Bauer Median viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille sähköpostitse, etteivät he voi kommentoida työntekijän yksityiselämää koskevaa asiaa. SuomiRäp on yksi Bauer Median radiokanavista.