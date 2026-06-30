Sharp oli tänä vuonna mukana Love Island Suomi -ohjelmassa.
Sharp ja Pärniän kilpailivat Love Island Suomi -ohjelman finaalissa, mutta yleisö äänesti voittoon Jennin ja Ilmarin. Ohjelma kuvattiin viime syksynä ja päätösjaksossa pari päätti jatkaa suhdettaan. Pari kuukautta ohjelman kuvausten jälkeen suhde päättyi eroon.
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Sharp asuu Ruotsissa ja tekee pääosin sosiaaliseen mediaan sisältöä englanniksi, mutta puhuu myös suomea sekä ruotsia. Instagramissa Sharpin jotkut videot ovat nousseet viraaleiksi ja eräällä videolla on jopa yli 8,7 miljoonaa näyttökertaa.
Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.
Sharpin somesisältö onkin kiinnittänyt rakkausohjelmien casting-henkilöiden huomion, ja maaliskuussa hän sai Instagramiin kiinnostavan yhteydenoton.
– Itseasiassa kaksi rekrytoijaa laittoi minulle viestiä. He kysyivät, kiinnostaisiko minua lähteä mukaan Love Island UK -ohjelmaan. Vastasin viestiin ja toinen soitti minulle, Sharp kertoo MTV Uutisille.