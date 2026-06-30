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Love Island -Sharp sai viestin ohjelman brittiversiosta – mies bongattiin somesta: "Kysyivät, kiinnostaisiko minua lähteä mukaan"

3:46 Sharp ja Pärnian kertovat eroon johtaneista syistä.

Julkaistu 30.06.2026 18:02

Sharp oli tänä vuonna mukana Love Island Suomi -ohjelmassa. Sharp ja Pärniän kilpailivat Love Island Suomi -ohjelman finaalissa, mutta yleisö äänesti voittoon Jennin ja Ilmarin. Ohjelma kuvattiin viime syksynä ja päätösjaksossa pari päätti jatkaa suhdettaan. Pari kuukautta ohjelman kuvausten jälkeen suhde päättyi eroon. Lue myös: Pärnian ja Sharp vannoivat toisilleen rakkautta Love Islandilta lähdettyään – näin suhde kariutui Sharp asuu Ruotsissa ja tekee pääosin sosiaaliseen mediaan sisältöä englanniksi, mutta puhuu myös suomea sekä ruotsia. Instagramissa Sharpin jotkut videot ovat nousseet viraaleiksi ja eräällä videolla on jopa yli 8,7 miljoonaa näyttökertaa. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä. Sharpin somesisältö onkin kiinnittänyt rakkausohjelmien casting-henkilöiden huomion, ja maaliskuussa hän sai Instagramiin kiinnostavan yhteydenoton. – Itseasiassa kaksi rekrytoijaa laittoi minulle viestiä. He kysyivät, kiinnostaisiko minua lähteä mukaan Love Island UK -ohjelmaan. Vastasin viestiin ja toinen soitti minulle, Sharp kertoo MTV Uutisille.

Sharp kertoo viikko viestienvaihdon jälkeen jutelleensa Love Island UK -ohjelman casting-henkilön kanssa.

– Hän kysyi minulta, onko tämä tuttu konsepti ja kerroin olevani mukana Suomen Love Islandissa. Hän pyysi minua täyttämään hakemuksen, joka oli aika samanlainen kuin Suomen. Toki hakemuspaperi oli ehkä pidempi UK:ssa.

– Se on ymmärrettävää, kun sinne on varmaan aika paljon enemmän hakijoita.

Sharp oli tänä vuonna mukana Love Island Suomi -ohjelmassa.MTV

Sharp täytti hakemuksen ja teki myös hakuvideon, johon ei myöhemmin ollut tyytyväinen.

– Sanotaan nyt vaikka näin, että video ei ollut riittävän hyvä. Näin jossain vaiheessa hakemusvideoita niiltä, jotka ovat parhaillaan Love Island UK:ssa ja niillä oli ihan ekstravideot. Minulla oli semmoinen tylsä suomalainen, olisi pitänyt vähän enemmän panostaa siihen.

– Olisihan se ollut hauska päästä sitten, mutta ehkä kerta Love Islandissa riitti. Tai koskaan ei voi sanoa ei koskaan, Sharp naureskelee.

Vuosi sitten, kun Sharp neuvotteli Love Island Suomi -ohjelmaan menosta, häntä kosiskeltiin samaan aikaan myös Ruotsin vastaavaan versioon.

– Minulla oli molemmat vaihtoehdot. Kyllä Ruotsi olisi ottanut minut sinne ja jouduin aika lopussa päättämään, että Ruotsi vai Suomi. Mietin silloin, että Suomen Love Islandiin on helpompaa mennä, koska asuin silloin Suomessa.

Sharp on saanut myös keväällä uusia kyselyitä Ruotsin rakkausohjelmiin, mutta ainakaan toistaiseksi hän ei ole lupautunut mukaan.

– Olen laittanut suoraan, että nyt ei kiinnosta.

Love Island Suomi -finaali MTV Katsomossa! Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki!

Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.

Love Islandin Sharp sai viestin ohjelman brittiversiosta | MTV Uutiset